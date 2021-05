Maurizio Sarri resta il candidato principale a prendere il posto di Paulo Fonseca. Tiago Pinto avrebbe fissato questa settimana un appuntamento con il procuratore del tecnico ex Napoli per trovare la formula giusta. La fumata bianca non è scontata, ma di elementi comuni ce ne sono. Intanto Sarri dovrà risolvere la situazione con la Juve, che dovrebbe corrispondergli una penale da 2,5mln in caso di mancato rinnovo a fine giugno.