Maurizio Sarri torna in bilico. Dopo la sconfitta con l’Everton nell’ultimo turno della Premier League, la corsa del Chelsea alla Champions League è nuovamente in salita. Ora che i Blues sono sesti a 3 punti dal quarto posto dell’Arsenal, la situazione in panchina potrebbe stravolgersi: come riporta il quotidiano britannico Express, in questi giorni di pausa per la sosta delle nazionali il Chelsea potrebbe anche esonerare Maurizio Sarri. Da tempo il tecnico ex Napoli viene stato accostato alla Roma come possibile successore di Claudio Ranieri.