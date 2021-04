La strada che porta Maurizio Sarri alla Roma è sempre più spianata. Il profilo del toscano ha messo d’accordo sia i Friedkin che Tiago Pinto e da oggi dovrebbe essere eliminato l'ultimo ostacolo per l'ingaggio previsto a fine maggio. Il Tottenham, infatti, ha puntato ten Hag per la prossima stagione e questo libera ancora di più la strada per Sarri alla Roma visto che decade l'unica concorrente pericolosa.



Dopo la sfida tra Manchester United e Roma, il dg giallorosso Tiago Pinto e il manager dell’mister Ramadani si incontreranno per definire l’accordo. Prima il tecnico nato a Napoli deve risolvere il suo contratto con la Juventus e poi sarà libero di scegliere e firmare con chi vuole. La situazione di Fonseca risulta ormai agli sgoccioli con il portoghese pronto a fare le valigie all'estero.