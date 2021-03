A testimoniare il flirt tra Maurizio Sarri e la Roma - secondo Leggo - c'è il rifiuto da parte di Sarri alla Fiorentina e a due proposte estere provenienti da Francia e Turchia mentre lo stesso Napoli sembra orientato fuori dall'Italia. Al 62enne il progetto verde della Roma convince perché potrebbe mettere su quel laboratorio a medio-lungo termine già ottenuto con successo in azzurro. La rosa gli piace e si sposerebbe bene per il suo 4-3-3. In attacco si riaprirebbe una porta per Milik (clausola da 12 milioni) altrimenti si punterebbe su un giovane mentre potrebbe tornare a far comodo Under di ritorno dal Leicester. Zaniolo potrebbe giocare da punta alla Mertens o da mezz'ala. Come regista alla Jorginho ci sarebbe Villar (basterà?). Non basta Pau Lopez visto che Sarri pretende in porta grande precisione coi piedi. Vedi Gollini.