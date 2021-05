La Roma è alla caccia di un nuovo terzino destro da affidare al nuovo tecnico, visto che con Bruno Peres e Santon in uscita servirà un'alternativa a Karsdorp, e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo numero uno è Elseid Hysaj, che lascerà il Napoli a fine stagione a parametro zero e potrebbe dunque riabbracciare il suo vecchio allenatore. Ma resta da capire il futuro di Alessandro Florenzi: il Paris Saint Germain non ha ancora deciso se riscattare o meno l'esterno destro dai giallorossi, e le prossime settimane saranno chiaramente decisive in tal senso.