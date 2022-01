L'asse Roma-Sassuolo sul mercato è una costante ormai. Il club giallorosso, come riporta Il Tempo, ha definito il passaggio di Ciervo al Sassuolo attraverso l'operazione di prestito con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni. La Roma mantiene il 25% della futura rivendita per la cessione fino a 10 milioni, del 20% se superiore a 10 milioni. Al contrario di quanto faceva circolare l'agente, non ci sarebbe diritto di recompra. Il calciatore, attualmente in forza alla Sampdoria, rientrerà nella capitale per trasferirsi in neroverde dove già sono sbocciati in questi anni Pellegrini, Antei, Politano, Frattesi e Scamacca. Tutti prodotti del vivaio romanista.