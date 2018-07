Robin Olsen https://t.co/m2PhWBKbED — AS Roma (@OfficialASRoma) 23 luglio 2018

Meno di una settimana fa, mercoledì scorso, Alisson a Ciampino salutava per l’ultima volta Roma da giallorosso. Ad attenderlo il Liverpool. Cinque giorni e i capitolini accolgono il suo sostituto.. Il dsnon è sul posto (dovrebbe arrivare in tarda serata per l’arrivo di Malcom): ad accogliere lo scandinavo c'è Federico Balzaretti. All’esterno dell’aeroporto Olsen (foto) è stato assalito da un folto gruppo di tifosi romanisti, entusiasti per l'11esimo colpo estivo. Selfie, cori e tanti sorrisi per iniziare al meglio la nuova avventura.- Classe ’90, il gigante di Malmoe (1,98 m) è stato grande protagonista con la Svezia al Mondiale russo appena conclusosi. Rassegna iridata raggiunta, come noto, eliminando l’Italia nello spareggio qualificazione: partite in cui fu tra i migliori in campo., per poi firmare e divenire il nuovo portiere titolare dei giallorossi. In serata un altro volo, direzione Stati Uniti, per raggiungere la squadra impegnata nella tournèe americana.