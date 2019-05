Il futuro di Edin Dzeko potrebbe essere in Turchia, al Fenerbahce esattamente. Nonostante le voci sull'Inter, stando a quanto riportano i media turchi l'attaccante giallorosso sarebbe pronto a volare Istanbul per incontrare già in serata Ali Koç, presidente del club turco. Ad occuparsi della trattativa è stato Mirsad Türkcan, direttore sportivo del Fenerbahce