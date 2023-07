L'attaccante ha recuperato dopo l'infortunio al menisco e ha preso parte al pre-campionato del West Ham segnando gol a raffica, ma nonostante le buone prestazioni con la squadra inglese ottenute finora, qualcosa è cambianto nelle scelte di Moyes.L'attaccante italiano, non ha giocato nell'amichevole in programma per oggi contro il. L'ex Sassuolo non figurava nemmeno tra i giocatori a disposizione di David Moyes nella lista pubblicata dall'account ufficiale degli Hammers. Un segnale anche in chiave mercato che non è l'unico di queste ore.Pochi minuti dopo sull'account Instagram della fidanzataè comparsa una foto dei due mano nella mano e la scritta:Ieri lo stesso Scamacca aveva postato una foto con tanto di clessidra.E dietro a questi indizi c'è proprio la Roma che nelle ultime ora sta provando l'accelerata. Una formula che Tiago Pinto ora sta provando a percorrere garantendo un minimo di onerosità al prestito e trattando proprio sulle cifre del riscatto. Così Mourinho potrebbe presto avere a disposione quella nuova punta che chiede da tempo.