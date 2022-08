Dopo aver accontentato José Mourinho con gli arrivi di Andrea Belotti e Mady Camara, il general managerDopo la cessione a titolo definitivo di Felix Afena-Gyan alla Cremonese, il dirigente giallorosso ha accelerato in un colpo solo per altre tre situazioni che lo tenevano impegnato da settimane. A partire da quella relativa a, esterno difensivo classe 2002 che non rientrava più nelle rotazioni di Mourinho e che proseguirà il suo percorso di crescita all'estero.Secondo quanto appreso da calciomercato.com,Calafiori firmerà un contratto triennale con la società elvetica e domani sosterrà le visite mediche di rito. Sul prodotto del vivaio di Trigoria c'era anche il Frosinone, che non offriva però di più di un semplice prestito secco. Assistito di Rafaela Pimenta come Calafiori è anche l'attaccante classe '99dopo settimane di contrattazioni: il giocatore olandese, reduce dal prestito al Nizza,Si risolve in senso positivo infine la telenovela relativa ad. Il centrocampista guineano aveva rifiutato fino ad oggi tutte le proposte arrivate sul tavolo, ma alla fine, che gli offre la prospettiva di tornare a vedere il campo con continuità dopo essere finito ai margini del progetto della Roma. Nelle scorse ore Tiago Pinto ha trovato un'intesa con la società belga