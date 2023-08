Passi avanti in casa Roma per il nuovo attaccante da regalare a José Mourinho. Dopo il flop dell'operazione Duvan Zapata il club giallorosso ha virato fortemente su un profilo con caratteristiche differenti, ma che è pronto all'uso e che già da tempo sta cercando una nuova destinazione. Si tratta della punta iraniana del Bayer Leverkusen, Sardar Azmoun.



BLITZ ROMA, MILAN LONTANO - Il classe 1995 era stato proposto da intermediari nei giorni scorsi al Milan, ma il club rossonero non aveva mai approfondito la possibilità considerandola soltanto un'opzione low costa da ultime battute di mercato. Una scelta che ha favorito l'inserimento della Roma che nel corso della notte ha di fatto chiuso l'operazione con un blitz repetino.



CIFRE E... LUKAKU - Azmoun non è un bomber tipico come magari lo è il connazionale Taremi, ma un jolly d'attacco. Una seconda punta tipica che la Roma sta provando a chiudere dopo aver avuto l'ok del Bayer Leverkusen e per cui manca solo il sì definitivo del giocatore. L'operazione è impostata in prestito che possa essere con obbligo di riscatto a 8 milioni oppure con cifre differenti e più alte in caso di semplice diritto. Proprio le caratteristiche di Azmoun non chiudono la porta all'acquisto di un altro 9 puro con un tentativo per Lukaku che verrà comunque fatto entro la fine del calciomercato.