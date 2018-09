Ll'allenamento andato in scena oggi a Trigoria è stato aperto alle famiglie dei calciatori, che hanno dunque potuto ricevere l'abbraccio e l'incoraggiamento di mogli e figli. Come riporta Il Messaggero un momento importante, molto toccante anche per Diego Perotti. Il primogenito dell'argentino, Francesco, nato dalla moglie Julieta negli anni di Genova, non riusciva a staccarsi dalle braccia del papà: il piccolo, che tra circa un mese compirà 3 anni, è scoppiato in un lungo pianto.