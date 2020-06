Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, questa volta è Marca a rilanciare l’interesse dei Los Angeles Galaxy per Javier Pastore, soprattutto per la volontà di Gullermo Barros Schelotto di portare il Flaco nella costa ovest. L’allenatore dei losangelini infatti vorrebbe aggiungere il suo talento in rosa, anche per aumentare il già folto contingente argentino della squadra. Nel roster dei Galaxy al momento militano infatti Emiliano Insùa, Emil Cuello e anche Cristian Pavòn, che però dovrebbe rientrare al Boca Juniors a fine prestito. Su Pastore potrebbe scatenarsi un derby tutto a stelle e strisce con i Seattle Sounders.