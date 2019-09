Patrik Schick ha salutato la Roma per cercare fortuna al Lipsia. Due anni decisamente complicati per Schick, arrivato con grandi aspettative ma mai decisivo. Il giocatore casse ’96 ha parlato dal ritiro della nazionale anche dell’avventura romanista a ‘sport.cz’:



Ti senti sollevato di aver lasciato la Roma e di aver trovato un club che ti offre l’opportunità di giocare con continuità?

A Roma non mi sentivo completamente felice, quindi credo sia stata la mossa giusta. Avevo davvero bisogno di un cambiamento.



Secondo quanto riferito hai ricevuto più offerte, ma hai scelto il Lipsia. Si è parlato per molto tempo del tuo trasferimento.

Fino all’ultimo momento non avevo idea di come sarebbe andata la trattativa, quindi ero pronto per entrambe le opzioni. Ero pronto ad andare al Lipsia, ma anche a rimanere a Roma e combattere ancora per un posto nella formazione titolare.



Di sicuro sai cosa ti aspetta in Germania. Nella Roma avevi compagni che hanno giocato in Bundesliga come Edin Dzeko.

Guardo la Bundesliga ma ovviamente ero alla ricerca di informazioni e ho chiesto ai ragazzi. E tutto ciò che ho ottenuto sono commenti positivi sul campionato, sull’atmosfera in Germania, sugli stadi e l’interesse dei tifosi. Anche Edin mi ha confermato che se fossi andato al Lipsia, sarebbe stata una buona decisione.



In generale, è un tipo di calcio che dovrebbe piacerti di più di quello praticato alla Roma.

Sarà un vero cambiamento, perché la Roma ha praticato un calcio lento quindi è stato difficile imporsi contro le difese schierate. Col Lipsia sarà diverso perché gioca un calcio veloce ed aggressivo.



Quindi stai parlando di fuga dalla Roma.

Non parlo di fuga, ma avevo bisogno di un cambiamento. E’ il passo giusto per la mia carriera.



Perché non è andata bene alla Roma?

E’ difficile dire perché, ci sono stati più fattori. E’ stato un inizio difficile, cominciare una nuova avventura senza una preparazione adeguata, poi gli infortuni, le grande aspettative, che purtroppo non ho soddisfatto pienamente, in più la pressione.