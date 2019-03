Patrik Schick, attaccante della Roma, parla a Roma Tv prima della sfida con l'Empoli: "È arrivato un nuovo mister, ripartiamo da stasera. Il nostro obiettivo è il quarto posto, dobbiamo vincere oggi e dare tutto per la maglia. Le prime indicazioni di Ranieri? Ci ha detto di essere uniti, di essere una squadra, aiutare il compagno quando sbaglia. I complimenti verso di me in conferenza stampa? Mi hanno fatto molto piacere".