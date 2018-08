A due giorni dalla sfida con il Milan, Patrik Schick, attaccante della Roma, ha parlato al Match Program del club giallorosso.



SULLA PREPARAZIONE - "Poterla svolgere interamente è stato molto importante per me perché ci si sente molto meglio. Quando, invece, non la fai dall’inizio fatichi ed è facile che tu abbia problemi fisici. Insomma questa è la grande differenza rispetto alla scorsa stagione".



SULL'ERRORE CON L'ATALANTA - "Purtroppo era già troppo vicino, volevo tirare sopra ma lui ha preso il pallone con il piede, sono stato sfortunato".



SUL MILAN - "Sarà una partita molto difficile con ogni probabilità, per questo dobbiamo prepararla ancora meglio di quanto fatto con l’Atalanta. Vogliamo vincere e conquistare questi tre punti. I loro punti di forza? Hanno comprato Higuain…Lui e Bonaventura sono i più forti tra i rossoneri".



OBIETTIVI - "La mia non può essere una stagione importante, deve esserlo. E credo che lo sarà. A San Siro scenderò in campo con il mio solito spirito, vogliamo i tre punti, vogliamo vincere questa partita così importante".