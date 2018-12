Non ne può più Patrik Schick (e figuriamoci i tifosi romanisti). L'attaccante ceco ha voglia di cambiare aria dopo un anno e mezzo di fallimenti costanti in maglia giallorossa. La Sampdoria è destinazione più che gradita a Schick che potrebbe essere girato in prestito ai blucerchiati magari con un piccolo sconto sull'ultima rata da 20 milioni che Pallotta deve pagare a Ferrero e quindi non necessariamente in uno scambio con Kownacki o Quagliarella. Chance anche per Udinese e Bologna.