Come testimoniato dalla "storia" pubblicata sul proprio account Instagram, Patrik Schick è già al lavoro per farsi trovare pronto per l'inizio della prossima stagione. L'attaccante, con indosso la maglia della Roma, è alle prese con esercizi di respirazione. Schick ha rinunciato a due settimane di ferie e sembra intenzionato a recuperare il tempo perduto dopo una prima stagione in giallorosso non particolarmente esaltante.