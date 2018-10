Solamente 257 minuti giocati tra campionato e Champions League, senza trovare mai la via del gol. Su Schick sono tornate le critiche e le voci di mercato, con la possibilità di una partenza già a gennaio per fargli tornare il sorriso, i gol e non far abbassare troppo il prezzo del suo cartellino. A spegnere però ogni trattativa ci ha pensato l’agente, Pavel Paska che ISport ha dichiarato: “Nessun prestito a gennaio, queste sono solo speculazioni”