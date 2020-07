Patrik Schick sabato sposerà Hana, la sua fidanzata storica, in una cerimonia a Praga. Da tempo l’ex Roma aveva fatto la proposta, ma con la pandemia e i dubbi sul futuro non era riuscito a incastrare la data giusta. Il fatidico sì – secondo quanto riporta Bild – arriverà sabato, giusto in tempo per il raduno con il Lipsia che è stato fissato per lunedì. Per la luna di miele i due dovranno aspettare. Schick tra due settimane sarà a Lisbona per la Champions che si giocherà ad agosto (senza Werner). Ad aspettarli nei quarti di finale l'Atletico Madrid.



LIPSIA O MILAN - Definito il presente, si dovrà pensare al futuro. L’agente di Schick ci sta già lavorando e con il Lipsia che al momento non sembra intenzionato ad affondare il colpo per acquistarlo dalla Roma, l’interesse del Milan è stato accolto positivamente. “Non mi hanno detto nulla riguardo al Milan, ma se Rangnick dovesse andare lì…” ha detto Paska a iDnes.cz. “Rangnick conosce molto bene Patrik. È una delle persone che lo volevano al Lipsia” ha concluso il procuratore. Parole che aprono a una trattativa che, in realtà, è già partita. Per Rangnick, Schick rappresenta la prima scelta dell’attacco. Quando il tecnico si sarà stabilito a Milanello partirà l’assalto. La speranza della Roma è che possa nascere un’asta.