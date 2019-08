Patrik Schick sembra essere vicino ad andare a giocare in prestito al Borussia Dortmund. L'attaccante ceco non è riuscito a trovare la via del gol nella scorsa amichevole, contro il Perugia, avendo a disposizione almeno tre occasioni. Va detto però che resta in gioco pure la pista italiana con la Fiorentina di Montella interessata a rilanciare il ceco magari nell'ambito di un'operazione che potrebbe portare Pezzella nella capitale.