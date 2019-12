Quattro gol e tre assist nelle ultime cinque partite. Patrik Schick si è preso il Lipsia. Alla domanda della trasmissione tedesca “MDR” in zona mista, dopo la partita contro l’Augsburg, Patrik ha detto: “Spero di restare qui”. Un ulteriore tassello alla crescita dell’ex giallorosso l’ha aggiunto il direttore sportivo del club tedesco Krösche: “Si è adattato perfettamente qui e questo è anche il posto perfetto per lui. Con il nostro stile di gioco è in una situazione in cui può sfruttare al massimo i suoi punti di forza”, ha detto in un’intervista causa del nostro stile di gioco, si trova in una situazione in cui può sfruttare al massimo i suoi punti di forza”, le sue parole in un’intervista a Kicker.​chick ha lasciato la Roma in estate in prestito (a 3,5 milioni) con diritto di riscatto in favore del Lipsia per una cifra già fissata di 28 milioni