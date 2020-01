La Roma vola a San Sebastian per prendere Januzaj. C’è stata un’accelerata in queste ore per l’esterno. Insieme all’intermediario giallorosso ci sono anche il papà e l’agente del giocatore. La Roma punta a un prestito gratuito con opzione di riscatto a 12, la Real Sociedad chiede un prestito oneroso a 800 mila euro. La prima alternativa è Dilrosun dell’Hertha Berlino.