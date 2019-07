scoppia il caso Ante. Il croato, acquistato un anno fa da Monchi per 6 milioni di euro dalla, è diventato un fantasma a Trigoria. Mai impiegato nelle amichevoli da, che a centrocampo gli ha addirittura preferito Santon, tanto che molti si sono chiesti se ci fossero problemi di natura fisica dietro le continue esclusioni. Ci ha così pensato lo stesso giocatore a fare chiarezza, con una messaggio accompagnato da una foto sul proprio profilo Instagram: "Non sono infortunato!".Coric potrebbe lasciare la Roma in prestito: è seguito da da Spal e Verona, anche se al momento offerte concrete non sono arrivate ai giallorossi.