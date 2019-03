Come scrive Il Tempo, le reazioni di nervi non finiscono in campo, Dzeko ed El Shaarawy hanno discusso all’intervallo della sfida con la Spal per palloni che non si sono passati e non a caso il Faraone è stato sostituito da Ranieri, che a fine gara ha mandato un messaggio chiaro: “Forse non l’avete capito: avete finito gli alibi”, prima di ricordare ai giocatori in diretta tv di doversi meritare quello che guadagnano. Si è alzata, insomma, una nuova polveriera, stavolta però i calciatori sono gli unici responsabili.