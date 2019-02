", "Kolarov". Questesono apparse nella notte su dei muri vicino alla casa del terzino sinistro serbo della Roma.Questa settimana Kolarov hagiallorosso in stazione alla partenza per Firenze, dove poi la squadra ha perso 7-1 in Coppa Italia. E ancora prima, in una conferenza stampa, aveva detto cheIntanto. I media inglesi riferiscono cheper rispondere davanti alla Corte di South Sefton di quanto accaduto il 24 aprile dello scorso anno. Poco prima dell'andata della semifinale di Champions League fra Liverpool e Roma, nei pressi dello stadio di Anfield, sono scoppiati dei disordini e ad avere la peggio è stato Sean Cox, 53enne tifoso irlandese dei Reds, che ha riportato gravi lesioni cerebrali dalle quali non ha ancora recuperato. Nei mesi scorsi altri due ultras giallorossi sono stati processati: ad agosto, ma è stato assolto dall'accusa di gravi lesioni corporali inflitte a Cox.