Donnarumma non sa ancora quale sarà il suo futuro. Un anno fa lo scontro con la dirigenza del Milan, poi concluso con un rinnovo faraonico da sei milioni netti a stagione. Dodici mesi dopo, la storia è cambiata: un rendimento non sempre impeccabile, il mancato accesso alla Champions League ed i problemi col fair play finanziario fanno riflettere i rossoneri. La cessione ora è diventata possibile: il Paris Saint-Germain vuole capire se può arrivare al più esperto Buffon, il Manchester United lo prenderebbe solo in caso di addio con De Gea e le piste Liverpool e Real Madrid per ora si sono raffreddate. Secondo Premium Sport, ci sono però altre due pretendenti, stavolta italiane: Roma e Napoli. I giallorossi penserebbero al portiere classe ’99 in caso di addio di Alisson, mentre gli azzurri hanno già perso Reina. Rispetto ad un anno fa il prezzo si è dimezzato: Donnarumma ora vale 35-40 milioni. Il problema, per entrambe le società, sono le richieste salariali, che vanno ben oltre i tetti d’ingaggio dei club.