Sono ore davvero calde per il futuro di diversi attaccanti della Serie A, da Lukaku a Dzeko fino anche a Belotti. Il bosniaco della Roma, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, spinge per trasferirsi a Milano, sponda nerazzurra. E così i giallorossi, come riportato da Corriere granata, stanno già pensando al possibile erede, che sarebbe Belotti, contattato in serata.