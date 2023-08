In caso di cessione last minute di Spinazzola un nome gradito a Tiago Pinto è sicuramente il nazionale croato Borna Sosa, classe ‘98, da cinque anni titolare allo Stoccarda. Ma il problema è di costi. Nel cambio virtuale, tra cartellino e stipendio, la Roma non può in alcun modo rimetterci. E’ un tema da seguire nei prossimi giorni.