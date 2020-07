Alessandro Florenzi spera nel ritorno. Il binomio con Fonseca non ha funzionato e a Trigoria c’era spazio solo per uno dei due. Le ultime voci sul futuro del tecnico, che potrebbe essere esonerato a fine stagione, hanno di conseguenza rimesso in dubbio anche il destino dell’ex capitano che è corteggiato da Atalanta e Fiorentina. Fonti vicine al giocatore svelano che Alessandro spera ancora di tornare a giocare per la squadra del cuore, cresciuto e maturato dopo l’esperienza al Valencia.