L’ottimo percorso seguito fin qui dalla Roma in Europa League è valso il 16° posto nel ranking, appena alle spalle del Porto fresco di eliminazione dai quarti di Champions per mano del Chelsea. Se i giallorossi dovessero riuscire a superare il turno battendo l’Ajax farebbero un ulteriore balzo in avanti in graduatoria, scavalcando i Dragoes e piazzandosi in 14° posizione a pari merito con il Tottenham.