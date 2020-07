Non è stato ancora trovato l'accordo tra la Roma e il Manchester United per Chris Smalling. Gli inglesi chiedono soldi anche solo per far giocare il difensore nel match contro il Siviglia e quindi fino al 7 agosto per prolungare il prestito che terminerebbe il 3. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, i giallorossi hanno chiesto al giocatore di non allontanarsi da Roma ad agosto e di dire ai Red Devils che, se dovesse tornare in Inghilterra, non avrà intenzione di trasferirsi altrove ma l'affare è in salita.