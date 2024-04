Roma, segnale dei Friedkin: postata una foto di De Rossi

6 minuti fa



"Il derby non ha conseguenze normali", lo aveva detto De Rossi alla vigilia e lo sanno anche i Friedkin. All'Olimpico era presente Ryan che ha vissuto gli ultimi minuti in piedi e in ansia come tutti i tifosi giallorossi. Nella notte è arrivato anche il post su Instagram sulla pagina del gruppo Friedkin: "Nessun posto è come Roma". La prima foto pubblicata è quella dell'esultanza di Daniele De Rossi. DDR ora vola verso il rinnovo di contratto, ma la società non ha ancora preso la decisione definitiva.