Roma scatenata: dopo gli arrivi di Coric e Marcano, vuole portare a segno altri acquisti il prima possibile per dare a Di Francesco una squadra largamente formata per l'inizio del ritiro a Trigoriadel 7 luglio, pensando successivamente alle cessioni (eccetto una che verrà effettuata prima del 30 giugno, legata al discorso bilancio). Secondo La Gazzetta dello Sport, Monchi sarebbe tornato alla carica per Rodrigo Battaglia, centrocampista centrale argentino classe '91 dello Sporting Clube de Portugal che il ds spagnolo segue da diversi mesi.