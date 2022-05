Marcos Senesi, giocatore del Feyenoord, ha parlato ai microfoni di ESPN del suo futuro (il difensore interessa anche alla Roma): "Tutto ciò che viene detto sono voci. Il mio manager non mi dice nulla al momento. Gli ho detto che non parleremo del mio futuro finché tutto questo non sarà finito. Dovrà discuterne anche con il club. Il mio contratto scade tra un anno e può essere prorogato per un altro anno. Quindi dipende dal club".

Anche il centrocampista biancorosso Orkun Kokcu ha parlato di mercato in una intervista al Hek Weekblad: "Non guardo ancora oltre la finale, ma se me ne andrò, spero con un premio, è quello che ho sempre voluto. Ma non c'è ancora nulla. Mio padre si occupa dei miei affari e io gli ho detto: "Fai quello che vuoi, ma lasciami in pace fino a dopo la finale".