Aldair vota Marcos Leonardo. L'ex difensore brasiliano della Roma parla così del giovane attaccante del Santos alla Gazzetta dello Sport: "So che la Roma stava seguendo questo ragazzo da un po' di tempo e che per un certo periodo si era parlato anche della Lazio. Io l'ho visto diverse volte e mi è piaciuto. Si muove bene, la porta la vede, però è un ragazzo molto giovane, il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Di certo nel Santos ha iniziato bene e questo conta parecchio. Per la crescita di un ragazzo così avere accanto un allenatore importante come Mourinho può essere fondamentale. 15 milioni di euro non sono pochi, ma al Santos c'è Falcao. E se la cifra è quella, è perché di certo ne stanno ricevendo altre".



"Ha un modo di giocare particolare, ma dentro l’area la sua grande capacità di finalizzazione mi fa venire in mente Careca. È il tipo di attaccante che piace a Mourinho, si muove tanto, è un giocatore che può essere molto importante per la Roma anche in prospettiva, anche perché ha margini di crescita enormi. È giusto che questa Roma scommetta su un giovane interessante, magari un giorno lo rivenderà a molto più soldi di quanto non paghi ora".