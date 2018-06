Alisson Becker è senz'altro uno dei migliori portieri della passata stagione. Il numero 1 della Roma ha trascinato la squadra capitolina con prestazioni sublimi in Italia ed in europa, che hanno attirato su di sè gli occhi di tutto il mondo. Dal ritiro del suo Brasile, come riporta Marca, ha parlato sul suo futuro, senza scacciare le nubi: "Sono concentrato sulla nazionale, penso alla mondiale da quando è iniziata la stagione. E' il mio agente che si occupa di tutto, parlerà con la Roma e vedremo che succederà e quello che sarà meglio per me".