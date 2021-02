Massimo Ambrosini, bandiera del Milan, parla a Sky Sport del caso Dzeko-Roma: "Portare la fascia è motivo di orgoglio. Poi quanto sia stato grave quello che ha fatto noi non lo sappiamo, non saprei dirti se un capitano doveva o non doveva fare quello che doveva fare lui. Non so se soffra, se si sia pentito, se lo rifarebbe. Sta di fatto che Fonseca ne esce forte, come Gasperini col Papu, che la Roma è riuscita a sopperire. Ma che ci sia un abisso con Mayoral e che la Roma debba far giocare Dzeko è come dire una banalità”.