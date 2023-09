Zibi Boniek, attuale vicepresidente UEFA, ha parlato a Radio Romanista del momento della Roma, soffermandosi anche sulle voci del suo possibile ingresso in società: "Le squadre vanno costruite, non comprate. Anche perché credo che la Roma abbia un organico più forte di Salernitana e Verona. Non siamo più forti di Inter e Milan, ma poi bisogna giocare, bisogna avere schemi. Sono preoccupato per gli infortuni che sono tutti muscolari, se l’allenatore poi non può schierare la squadra più forte è difficile. Non siamo partiti molto bene, bisogna vedere come renderanno durante l’anno".



LA RICHIESTA DI MOURINHO - "Potrei dare una mano. Oggi come oggi avendo a disposizione tanti impegni, avere persone in più a lavorare e confrontarsi fa sempre comodo per fare scelte giuste. Non ho mai avuto colloqui per un mio eventuale inserimento in società. Sarebbe una cosa molto bella ma non ho mai parlato con nessuno, e queste voci mi danno fastidio".