Fabio Capello ha parlato ai microfoni di Radio Anch'io Sport, Di Nazionale, ma anche di Roma. "È sorprendente che la Roma prenda tanti gol, questo dipende anche da un giocatore che non c’è più, Matic, che aveva grande visione di quello che succedeva, si posizionava sempre nel modo giusto - esordisce l'ex tecnico dello scudetto -. Questo secondo me è uno dei punti che ha bisogno di aggiustare, davanti senza la fantasia di Dybala è una squadra che non ha tantissima qualità". Queste le prime parole di Capello che ha poi proseguito: "La Roma però ha bisogno di ritrovare il centrocampo. Mourinho non molla mai, sa quello che dice e dove vuole arrivare, anzi a una certa età viene ancora più voglia e rabbia per dimostrare di non essere ‘vecchio”. Poi sul paragone Lukaku-Batistuta: "Batistuta era un altro giocatore, Lukaku quando riceve palla la protegge e fa salire la squadra, ha una buona velocità in contropiede. Sarà importante quando ci sarà Dybala, però il paragone con Batistuta non esiste, lui in area di rigore aveva qualità balistiche rare, sia di testa che con i piedi”.