Cassano boccia ancora Zaniolo. In un'intervista a Sky Sport ecco il giudizio di Fantantonio: "​Cosa ne penso di Zaniolo? Non è può diventare uno dei più forti al mondo no. Io lo vedo come una mezzala di grande fisicità e buona qualità. Non lo vedo come un talento, come poteva essere Thiago Alcàntara…".