Daniele De Rossi, ex centrocampista della Roma, parla a gazzetta.it di un suo possibile ritorno in giallorosso: “Ho letto di alcuni abbocchi con la Roma, ma non mi sono mai offerto a nessuno e non ho intenzione di iniziare ora. Mai sono stato contattato dalla prossima proprietà”. Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile inserimento di DDR nel settore giovanile del club capitolino, con la prossima proprietà, targata Friedkin, pronto a richiamarlo. Ma, stando a sentire le parole di De Rossi, reduce dall'esperienza in Argentina con il Boca Juniors, al momento non c'è niente.