Con la Juventus già in fuga, a preoccupare la Roma sono le avversarie per la corsa Champions. Tra queste anche l’Inter, in ripresa dopo l’esordio di Nainggolan, già in gol. Per l’ex capitano della Juventus Del Piero, la perdita del belga a Trigoria si farà sentire. Le sue parole a Sky: “La Roma si è privata di gente come Nainggolan, leader in campo ma anche fuori. Non è facile sopperire a certe assenze. Il belga non ha paura di nessuno, sa che tutti si fidano delle due qualità, è un giocatore veramente forte che sa prendere la squadra nei momenti di difficoltà. È l’acquisto più importante per l’Inter, è un animale e un grande campione”