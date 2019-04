Passano i giorni, aumentano gli indizi. Il sogno della Roma di portare Conte sulla panchina giallorossa il prossimo anno è concreto. Dopo l'incontro in gran segreto a Siena con un dirigente, la presunta cena con Baldini a Londra e i messaggi inviati da Totti, un altro aggiornamento interessante lo fornisce Angelo Di Livio, ex compagno del leccese alla Juventus e suo amico. "Ho sentito Antonio con i "messaggini"l'ultima volta dieci giorni fa - ha raccontato a Il Tempo l'ex centrocampista - non posso essere diretto e dire le cose come stanno, sarei un traditore. Ma secondo me la Roma fa bene a provarci per Conte. Lui sta cercando un progetto serio, una squadra in cui posse partire dal basso e portarla in alto per costruire cose importanti". I due, a quanto pare, hanno già parlato di alcuni giocatori che l'allenatore vorrebbe ritrovare a Trigoria oltre i tre azzurri (De Rossi, Florenzi ed El Shaarawy) che portò agli Europei del 2016. "Secondo me - dice ancora Di Livio - Manolas guidato da Conte farebbe la miglior stagione della carriera. Anche Nzonzi gli place". Qualche giorno fa si era già sbilanciato, sempre parlando in radio: "Roma è una piazza che a Conte è sempre piaciuta, lo dico perché lo so. Qui è tanto che non si vince, la potrebbe prendere come una belle sfida. Non c'è bisogno di fare un grandissimo mercato - il pensiero di Di Livio - la squadra ha una base buona, bisogna solo lavorare sui giocatori e allenarli in una certa maniera"