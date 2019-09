Gerson, centrocampista ex Roma e Fiorentina, sta ritrovando se stesso al Flamengo. Queste le parole dell'ex giallorosso a Esporte Interativo: "Il mio stile di gioco credo che sia molto simile a quello di Pogba, ma anche a quello di Lucas Paquetá. Sto imparando molto dai compagni e dall’allenatore. Jorge Jesus è molto intelligente. Ciò che mi piace di più è che sa sempre quello che vuole in campo. Lavora per questo e anche io sono così".