Per Roger Ibanez non è ancora arrivata la gioia dell’esordio con la Roma. Eppure il difensore brasiliano è sicuro che il suo momento arriverà:Quando i giallorossi si sono interessati ho chiesto di parlarne e poi abbiamo deciso di venire qui. Farò di tutto per trovare spazio”, ha raccontato in una diretta Facebook con Esporte Interativo.Vivere questo momento me è stato una pazzia. Nessuno sapeva bene cosa fosse questa pandemia e quando la Roma ci ha detto di restare a casa, di uscire solo per le emergenze, è stata dura. Ci hanno passato il programma di allenamento da fare in casa, a volte facciamo esercizi in gruppo con una videochiamata. Per fortuna abbiamo mantenuto questo contatto con il resto della squadra.È un club grandioso, mi hanno accolto in una maniera fantastica. Anche i compagni di squadra sono stati molto gentili con me. Non c’è cosa migliore per uno che entra in un gruppo nuovo.Sì ed è stata un’esperienza incredibile, una sensazione unica. È il sogno di quando ero bambino che si realizza.Sì, tanta. Vogliamo che finisca il campionato e per questo non vediamo l’ora di tornare a giocare.Sono venuto alla Roma per restarci, e far parte della storia di questo club cercando di guadagnare il mio spazio e di avere tante presenze, sono sicuro che migliorerò.Sì, è Thiago Silva. Un esempio per me e cercherò sempre di migliorare per arrivare ai suoi livelli.