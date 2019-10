ulio Sergio è senza dubbio uno degli ex giallorossi che hanno lasciato un grande ricordo ai tifosi della Roma. Il brasiliano è intervenuto al “Bar Forza Lupi”, su Centro Suono Sport:



Claudio Ranieri?

“La storia di Claudio s’intreccia continuamente con quello della Roma. Lui, romano e romanista, qui ha fatto un lavoro incredibile. Proverà a fare lo stesso con la Sampdoria, ma non potrà contare sui campioni che aveva a Trigoria. Ranieri è un tipo schietto e non ha paura di fare scelte coraggiose. È stato capace di togliere Totti e De Rossi in un derby. E sostituire Doni, titolare brasiliano, con uno sconosciuto”.



Paulo Fonseca?

“Mi piace l’aggressività che esprime il suo gioco. Ma ci vorrà un po’ di tempo per vedere il vero calcio di Fonseca, considerando anche i molti giovani in squadra. Sono convinto che la Roma riuscirà a qualificarsi per la Champions. E riguardo all’Europa League, competizione che il portoghese conosce molto bene, potrà arrivare senza problemi almeno ai quarti di finale”.



Il tweet di Ünder?

“Under è un personaggio pubblico, la sua voce ha più risonanza rispetto agli altri. Con la maglia o senza la maglia, rimane sempre un giocatore della Roma. La società giallorossa dovrebbe porre dei limiti ai suoi tesserati”.