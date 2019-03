Luciano Moggi torna a parlare della Roma. Questa mattina l’ex dirigente della Juventus è intervenuto ai microfoni di Radio Radio e, oltre a parlare della sua ex squadra, si è soffermato anche sul ritorno di Ranieri sulla panchina giallorossa, senza però evitare di pungere il presidente James Pallotta. Ecco le sue dichiarazioni:



“Il ritorno di Ranieri a Roma? Non c’è bisogno di descriverlo: un allenatore che va lì per 3 mesi dicendo che ha amore per la città… accettarlo è fuori dubbio. Roma-Empoli della settimana passata, però, ha messo in mostra i problemi. Sarri probabilmente potrebbe essere l’allenatore del prossimo futuro. Ma c’è una certezza: non capendo di calcio, questo presidente (Pallotta, ndr) da Boston si fa consigliare da consiglieri incapaci. Questo è il succo di una squadra che non va mai al di là di alcune cose. Fa il normale, che in questo caso potrebbe portarla anche ad arrivare al quarto posto. Ma attenzione: a quanti punti dalla prima e dalla seconda? Questo va valutato. È un presidente che evidentemente dà retta a gente che capisce poco di calcio.



Tra Roma e Lazio chi merita di più la Champions?

Come organizzazione sicuramente la Lazio. I biancocelesti hanno un presidente sempre attivo, ha un ds, Tare, che è uno dei migliori del nostro campionato. Hanno una buona squadra. Il peso politico potrebbe essere più della Roma che della Lazio, però sicuramente entrambe saranno in lizza per tentare di andare in Champions o in Europa League.