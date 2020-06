Edin Dzeko continua la sua scalata verso la vetta dei giocatori più prolifici della storia della Roma. L'attaccante bosniaco con la doppietta alla Sampdoria ha agganciato a quotama adesso ha voglia di proseguire, magari provando ad arrivare alche questa mattina ha rilasciato un'intervista a il Messaggero in cui ha parlato proprio dell'attaccante giallorosso. Queste le sue parole.«Quest'anno no, almeno credo - ride - Fatemi godere la seconda piazza dietro Totti ancora per un po'... Seriamente, se gioca altre due stagioni ai suoi livelli mi può riprendere. Una quarantina di reti le può fare tranquillamente».«Non lo so, forse dipende dal carattere. Dzeko per quello che posso vedere da fuori non è uno che trasmette molte emozioni nel suo modo di essere. Lui è un grande giocatore ma non è il tipo sanguigno che magari può infiammare la gente. Queste sono doti che hai o non hai, non è che puoi impararle. Io però uno come Dzeko me lo tengo stretto. Forse sono cambiati anche i rapporti tra i tifosi e i calciatori. Prima avevamo un contatto intenso, costante. La gente ti stava col fiato sul collo. Ora il giocatore lo vedi soltanto allo stadio o in televisione e non riesci più a creare un rapporto, a scambiarci due parole. Ai miei tempi era differente, nel bene e nel male».