L'allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri ha dichiarato al Corriere dello Sport: "Quel saluto dei tifosi giallorossi nell'ultima partita è stato molto bello. Io faccio questo mestiere per le emozioni che mi dà. Quella è stata un'emozione che non avevo previsto. Era l'ultima partita di De Rossi, non mi aspettavo quella dimostrazione di affetto per me. Mi presero alla sprovvista. Lacrime di commozione sotto la pioggia.... Non ho parole per ringraziarli".



"In questa Roma non c'è niente di mio, è tutto merito di Fonseca. Mi piace la squadra, come si muove in campo e come pressa. Florenzi? Ci sono leggi di mercato che fanno cambiare determinate situazioni. Alessandro poteva essere un possibile successore di Totti. Ora mi auguro che sarà Pellegrini a raccogliere l'eredità di due campioni come Francesco e Daniele. Non ho avuto a disposizione il miglior Zaniolo. Era al primo anno in serie A ed era un po' stanco. Però si vedeva che era un giocatore importante, che può fare bene e crescere tanto. Io lo facevo giocare da esterno perché in quella posizione può sfruttare la sua forza dirompente, ha uno strappo forte ed è difficile stargli dietro".